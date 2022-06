La petición de Arcángel al hijo de Martín Elías que emocionó a sus seguidores

Desde que el joven Martín Elías Junior perdió a su padre, el cantante vallenato Martín Elías, en un trágico accidente en las vías de Colombia, para él todo ha sido un proceso, que siempre ha demostrado llevar de la mejor manera.

Y es que, junto a su familia, teniendo el apoyo de todos, el joven ha podido salir adelante y también cumplir sus sueños, pues el futbol y la música, en ese orden, parecen ser sus objetivos, sin embargo, también ha recibido comentarios por no seguir, a juicio de muchos, el legado de su papá, ya que Junior se ha dedicado sobre todo a jugar futbol.

Sin embargo, hace pocos días, el joven pudo ir a un concierto o presentación, del artista urbano Arcángel, quien al parecer es uno de sus ídolos musicales y que no dudó en un segundo quedarse para esperar una foto o un saludo de él. Y así pasó, y lo mejor de todo es que según Martín Elías Junior, el artista quedó impresionado con el parecido entre él y su papá, y también aprovechó para pedirle un gran favor musical.

“ÍDOLO. arcángel que bueno es que tu ídolo te diga “Cabr*n eres igualito a tu papá te quiero ver cantando”. Uno de los mejores días”, escribió en su cuenta de Instagram Martín Elías Junior, quien acompañó el texto con una imagen de una foto juntos y también el video del momento donde logran conversar por pocos segundos y darse un abrazo.

Apoyo musical

Pero esto no fue lo único que destacó, sino que también los cientos de comentarios no se hicieron esperar, porque no es solo Arcángel el que espera que el joven se abra un camino en la música sino también sus cientos de seguidores que no dudaron en pedirle que lo hiciera.

“Vamos hijo, aquí te estamos esperando”, “tienes todo el apoyo, debes mantener el legado”, “esoo, sí, que se dé que aquí estamos esperando tus shows”, “debes hacerlo porque el martinismo sigue intacto”, fueron parte de los comentarios, pero también hubo quienes aseguraron que, “se parece al papá en lo bello, pero en la voz no”, “creo que debe seguir sus sueños y no el “legado”, “es mejor que él decida pues solo tiene 14 años”, “quizá lo logre, no necesita tener la voz del papá, pero sí saber cantar”.

Lo cierto es que Martín Elías Junior se disfrutó mucho ver de cerca y abrazar a quien considera su ídolo, y que quizás con el tiempo dirá si su camino es la música, los deportes o alguna otra profesión, pues apenas tiene 14 años y muchas opciones que pueden ser beneficiosas para su vida.

Te puede interesar: Dayana Jaimes respondió a las ofensas tras condena a conductor de Martín Elías