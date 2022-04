La pasada broma de Yeferson Cossio a sus familiares y amigos

El creador de contenido Yeferson Cossio aumentó el contento de sus millones de seguidores en los últimas días tras las posibilidades de reconciliación con Jenn Muriel, quien fue su pareja por largos años. Además de esto, su nombre viene siendo tendencia por la odisea que vivieron en sus vacaciones en el país azteca.

Puedes leer: "Cásense" le dicen a Yeferson Cossio tras emotivos clips junto a Jenn

Recordemos que el antioqueño viajó en compañía de Jenn, su hermana Cintia, su cuñado Jhoan López y sus amigos más cercanos. Desde luego, este no perdió la oportunidad del paseo, para hacerles pesadas bromas.

Muy a su estilo "Si a todo", Cossio aprovechó que gran parte de sus acompañantes estaban en el agua para abrir sus pertenencias y buscar sus dispositivos celulares para lanzarlos al agua, sin medir las consecuencias que esto pudiera representar.

Lee también: ¿Embarazo? Yeferson Cossio bromeó con su estrategia para recuperar a Jenn

"Tiré todos los celulares de mia amigos al rio...Y todo terminó en una pelea en el agua, ¿Le harías esto a tus amigos?" preguntó Yeferson.

Lee también: Jenn Muriel confirmaría con foto que Yeferson Cossio la está reconquistando

Internautas aprovecharon la situación para reiterar con humor qque no quieren un amigo como Cossio, mientras otros se animaron por el contenido de humor, retos y bromas que está retomando.

"Esto es puro edición, yo no soy maldadoso menos malo", "Lo bueno de todo es que los iPhone soportan estar bajo el agua", "de un amigo que me dejé mi celular en el agua, líbrame señor" y "me encanta que vuelvas con esos videos", fueron algunos de los comentarios.

Puedes leer: Yeferson Cossio y Jenn Muriel aumentan rumores de reconciliación tras videos

Te puede interesar: Jenn Muriel fascinó con la reveladora pinta que usó para un pool party