La palabra mexicana que dijo Sara Corrales y que generó críticas en redes

Sara Corrales se encuentra realizando un proyecto profesional en México y en medio de sus arduas jornadas de grabación, ha tenido varias dificultades en los últimos días debido al paso del huracán Orlene y una tormenta en la locación, por lo que a la producción le ha tocado cambiar los medios de transporte por vehículos y lanchas para llevar a la modelo a donde le iban a tomar las fotos.

Esta travesía, fue mostrada por la actriz colombiana a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó varios videos y fotos en los que muestra su travesía a la playa para hacer su trabajo, pero en medio de su grabación Sara Corrales narró, bromando que iba en taxi ara el aeropuerto.

Y es que la palabra guarura, que significa guardaespaldas, que mencionó la actriz colombiana en medio de su video, no fue del agrado de una internauta que aprovechó el cajón de comentarios para corregirla y pedirle que ella no olvide que nació en Colombia, que recuerde de donde es ella para que “no se pierda en el camino”.

“¿Guaruras??? Será escoltas. Ah verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no sea chévere... Pero hay que recordar de donde somos... Para no perdernos en el camino”, fue el comentario que recibió la publicación.

Y Sara Corrales no dudó en responder el comentario y lo hizo de una forma muy amable escribiendo que ella está muy orgullosa de su origen colombiano, que ella misma se encarga de no perderse y que por el hecho de decir una palabra mexicana, ella deja de ser colombiana.

“No se preocupe bebé! Yo solita me encargo de no perderme en el camino! No se estrese. Ah! Y tengo muyyy claro de dónde orgullosamente vengo, no por una palabra dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es muuuuchoooo más que eso. Besos”, respondió Sara Corrales.