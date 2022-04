La ‘Mona’ Osorio reveló por qué no tiene novio

La influenciadora María Osorio, que es conocida en redes sociales y por la mayoría de sus miles de seguidores como ‘La Mona’ Osorio, hace uso de sus redes sociales, siempre para publicar contenido de valor y hasta para mostrar esos lugares donde está siendo plenamente feliz.

Es por eso, que ella decidió hacer un video, donde no solo muestra lo bien que pasa sus días, sino que lo hizo para mostrar de una forma muy divertida esas preguntas o comentarios que también le han dejado sus seguidores o usuarios de redes sociales, y quizás hasta personas del común que la ven en la calle o la conocen.

Y es que María Osorio se ha dejado ver soltera por mucho tiempo, y la relación que más impacto ha tenido o la que más se ha hecho pública ha sido la que tuvo por muchos años con el cantante J Balvin, quien fue su ´primer amor y que estuvo con él el inicio de su carrera y siempre estuvo con él incluso cuando no tenía nada y gran parte de su exitosa carrera era un sueño, y hoy es una realidad, pero ellos no están juntos.

Sin embargo, con el pasar de los años se han dejado ver como grandes amigos y hasta equipo de trabajo. Por eso, quizás siempre le preguntan, cuándo tendrá novio, por qué no se ha casado, si no le asusta que “la deje el tren”, que, si no se siente frustrada por ver a todas sus amigas casadas, con hijos, en planes de familia.

De todas estas preguntas que le hacen en redes sociales, la influenciadora también decidió hacer un video muy especial y divertido, poniendo todas las preguntas y respondiendo con momentos grandiosos, viajes, bailes, conciertos, fiesta con amigos, sesiones de fotos, su trabajo, tiempos de descanso y más. Una forma de dejarle claro a la gente que no, que no está en su peor momento, que el tren no se le ha pasado, porque ella se embarcó en el de su felicidad y que sin duda lo es y plenamente.

Los comentarios no se hicieron esperar, porque más de uno se sintió identificada con ella, ya que esas preguntas siempre se hacen sobre todo porque la ven sin pareja, o por lo menos no lo muestra en redes sociales y además no muestra toda su vida y eso muy pocos los entienden.

En sus redes sociales dejó ver que no solo ella, sino muchas de sus seguidoras y seguidores dejaron ver que el video es como pueden definir su situación, porque siempre están los amigos, la gente, la familia haciendo esas preguntas cuando creen que se debe hacer cosas que el resto hace y si no es así, no se está siendo feliz.

‘La Mona’ Osorio siempre se ha destacado por mostrar en sus redes esos grandes momentos que vive, los lugares que visita, pero también esos momentos en los que le ha tocado duro para enviar un mensaje de que las adversidades se superan, con buena actitud y perseverancia, pues en varias ocasiones ha mostrado momentos en los que ha perdido cosas materiales que le han costado trabajo, y no tiene más salidas que empezar de nuevo.