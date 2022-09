Laura Tobón reveló la malformación vascular que su hijo padece

La presentadora Laura Tobón reapareció en sus redes sociales para revelarle a sus cientos de seguidores una situación que le ha preocupado desde que nació su hijo Lucca, producto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones de seguidores, la bogotana compartió algo que jamás había hecho público, y es que su pequeño hijo ha padecido de una extraña afección que, aunque está comprobado que no es peligrosa, la ha preocupado siempre.

Según se puede ver en las fotografías y en palabras de Tobón, Lucca nació con una malformación vascular en el dedo pequeño de una de sus manitos, la cual se puede ver como una pequeña mancha roja ubicada en la parte superior de este.

La modelo expresó que, aunque ha consultado a diversos profesionales, entre esos pediatras, dermatólogas y hasta neurólogos, no deja de preocuparla, ya que esta manchita le ha ido creciendo en los últimos días.

Amores no les había contado esto NUNCA, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me ha preocupado… Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y aun neurólogo y todos me dijeron lo mismo… Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos… Pero uno como mamá siempre se va a preocupar… la manchita ha ido creciendo”, explicó la modelo.