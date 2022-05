La Liendra y Daiky Gamboa ya se reconciliaron

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 100 mil seguidores, el creador de contenido colombiano conocido como ‘La Liendra’, subió unas historias con el también influencer Daiky Gamboa mostrando que ya no tienen diferencias y son buenos amigos de nuevo.

Recordemos que la situación problemática que surgió entre los dos influenciadores se dio porque La Liendra contó que Daiky le estrelló su lujosa camioneta y que, además, se lo ocultó por mucho tiempo.

Luego de esto, Gamboa se mostró molesto porque dijo que ese tipo de conflictos se deberían tratar en la esfera privada y que no le parecen bien los influenciadores que cuentan toda su vida a través de redes.

Ahora se dio la reconciliación y los dos implicados mostraron arrepentimiento por el malentendido y alegría por haber reforzado su amistad.

“Miren. Perdoné a Daiky […] Miren, después de que vino a mis piernas humillándose, vea, así, llegó así: ‘Liendraa’ [dijo arrodillándose] No mentiras, sí, nos extrañábamos mucho, yo dije que no iba a grabar nada, pero pues si públicamente fue la pelea, públicamente decimos que volvimos, nos amamos. Acepto públicamente que no pensé bien mis cosas en el momento en el que ataqué a Daiky […] y yo lo ataqué en un momento en el que estaba muy fuerte, pero es una amistad muy linda que queremos entonces… perro no la vamos a dejar dañar por bobadas […] Y si uno pelea es porque le importa y acá estamos” dijo Mauricio en sus historias.