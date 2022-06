Así vivió La Liendra su visita a la tercera maravilla del mundo

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' sigue compartiendo con sus millones de seguidores los memorables momentos que está viviendo en el marco de sus vacaciones por Europa. Recordemos que distinto a sus acompañantes, el cafetero se ha preocupado por documentarle a detalle a sus seguidores, las culturas y experiencias que ofrece cada destino.

Esta vez no fue la excepción y tras mostrarse muy emocionado por visitar la tercera maravilla del mundo: El Coliseo de Roma, invitió a los internauatas a que recorrieran junto a él los espacios.

Hoy vamos a conocer una maravilla del mundo, El Coliseo de Roma...Están viendo lo que tengo acá atrás, estoy sorprendido, estoy muy feliz porque cuántas veces no hemos visto el Coliseo Romano, en historias, en películas, yo no sé pero estoy muy feliz que lo tengo acá al frente mío...hoy quiero que me acompañen con todo el combo que está acá a que conozcamos el coliseo Romano.