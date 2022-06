La Liendra envió contundente mensaje tras supuesta infidelidad de Piqué a Shakira

La oficialización de la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando mucho de qué habalr entre sus fans y famosos a nivel global, tras las supuestas razones que habrían conducido a ello: una presunta indifelidad por parte del futbolista del Barcela F.C.

No dejes de leer: Shakira confirmó su separación con Gerard Piqué

Desde luego, las posturas de reconocidos famosos e internautas no tardaron en llegar, en su mayoría, en favor de la colombiana que no solo goza de una carrera llena de éxitos sino que lo ha acompañado por más de 12 años y es la madre de sus dos hijos Sasha y Milán. Estos, han sido los principales motivos por los que internautas y reconocidas figuras del medio, no pueden creer el presunto engaño del jugador.

Entre los talentos colombianos que se han pronunciado al respecto se han destacado Carolina Cruz, Sara Uribe, Mabel Cartagena, Lina Tejeiro y hasta la dj antioqueña Marcela Reyes, quienes con mucho respeto por la privacidad de la colombiana y sus hijos, dieron sus puntos de vista al respecto.

La Liendra envió mensaje a sus seguidores y novia tras "infidelidad" de Piqué

Esta vez, la oportunidad fue para el creador de contenido Maurcio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra', quien no puede creer que el futbolista hubiese sacrificado su hogar con una buena mujer, por quizás dejarse llevar por una aventura.

"Mari$% Piqué en este momento es el claro ejemplo para nosotros los que tenemos una buena mujer de que no la caguemos mari#$, osea yo no juzgo a Piqué porque uno como ser humano la puede embarrar, pero hermano tenés una buena mujer, tenés una buena familia, eres deportista en el Barcelona, no la cagu#%", expresó el cafetero.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que este caso es un fiel ejemplo para hombres como él, que actualmente gozan de una buena mujer, novia, esposa a su lado, para que la cuiden, la valoren y reflexionen incluso si están en algo por fuera de su relación o tienen planes de hacerlo.

Culminó su pronunciamiento afirmando que muchas veces las personas se dejan llevar por las emociones del momento para cometer una infidelidad, sin pensar que se está arriesgando algo realmente valioso y que después, ellos terminan sintiéndose muy mal. "Si está en algo, salga de ahí, valórelo" concluyó.

No dejes de leer: ¿Qué es lo más buscado en Google de Shakira y Gerard Piqué?