La Liendra divierte con video en bikini

El creador de contenido colombiano conocido como ‘La Liendra’ publicó un entretenido video en el que, jocosamente y con un bikini rosado, se burla de algunas mujeres colombianas que suben videos atractivos cuando terminan con su novio.

El influencer paisa, quien recientemente le hizo una broma a su novia Dani Duke, divirtió a sus más de 6 millones 200 mil seguidores por cómo luce ese vestido de baño para mujer y la manera en la que imita a las colombianas.

La canción que Mauricio puso en el video es el reciente lanzamiento de Karol G llamado ‘Provenza’ y que, justamente, habla de llamar a una expareja porque terminó con la que estaba recientemente.

Todo esto para mostrar que las mujeres en Colombia no son como las mexicanas que dirían: “no mames, terminé con mi novio”; o como las brasileñas que dirían: “terminei com meu namorado”; o como las estadounidenses que dirían: “I broke up with my boyfriend”.

Y es que el influencer hace una parodia muy graciosa, pues no sólo se pone peluca y bikini, sino que modela, mueve el cabello, manda besos y coquetea con la cámara como si fuera una chica muy seductora.

Demasiados comentarios con carcajadas y risas

El video fue publicado hace menos de media hora y ya cuenta con más de 27 mil likes y 2.400 comentarios en los que sus seguidores no dejan de reírse y demostrarle que les entretuvo mucho ese video.

“Si no es por el color del cabello. Pensé que era Dani Duke” escribió una internauta que lo comparó con su propia novia.

“¡Para que se tiene que meter cosas, si para nadie es un secreto que LO TIENE GRANDE UN NIÑO DE 15 años que vos!” escribió un usuario de Instagram recordando un reciente video íntimo del influencer.

“Uyyy parceeee quejesoooo jajaja que gononeaaa jajaja el propio injertoo jajaja”.

“Ya no sabe q hacer para ganar plata trabaja. Como los hombres y no hagas huevadas” escribió otra persona, demostrando que las críticas nunca faltan.

“Creo que vuelves a hacer tú con tu contenido esa es la liendra que queremos”.

“Sin duda el mejor influencer de Colombia 🇨🇴 gústele a quien le quiera gustar es LA LIENDRA que lo confirmen sus verdaderos fans!”

