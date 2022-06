La Liendra sorprendió a sus seguidores con un tour por Madrid

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, sorprendió a sus cientos de seguidores con un tour personalizado por medio de sus redes sociales.

El influenciador se encuentra de vacaciones por Europa desde el hace varios días, pues su principal objetivo era asistir a la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool que se jugó el pasado 28 de mayo en París.

Actualmente, La Liendra se encuentra junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke y sus amigos más cercanos. Según manifestaron días atrás, la idea de seguir con este viaje es compartir nuevas experiencias y celebrar el cumpleaños número 22 del instagramer.

Lo cierto es que el influenciador no solo ha aprovechado este viaje para descansar, sino también para crear contenido y no descuidar a sus seguidores, por lo que en esta ocasión decidió realizar un tour personalizado para enseñarle a los internautas varios lugares emblemáticos de la ciudad.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde cumula más de seis millones de seguidores, el creador de contenido apareció para dar inicio al tour mientras que Dani Duke y sus amigos iban de compras por la ciudad.

Haciendo uso de su característico estilo, La Liendra inició el tour por Madrid, España con una entretenida introducción en la cual le daba la bienvenida a sus seguidores y los ponía en contexto de lo que verían a continuación.

“Hey liendrita, casi que no llegas, mucho gusto mi nombre es Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y hoy voy a ser tu guía. Gracias por hacer parte de este grupo y bienvenido al tour privado por Madrid con La Liendra”, manifiesta el joven segundos antes de dar inicio al recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El primer lugar que el instagramer enseñó fue Plaza Mayor, la plaza más grande de toda España y la más visitada de Madrid por ser uno de los lugares que alberga una historia bastante interesante, según narró La Liendra, en este lugar llevaban a cabo diversas acciones que al día de hoy serían consideradas como atrocidades.

“Venir acá es totalmente gratis, pero las bellezas que hay aquí no fue lo que me hizo venir a mostrarla, sino la historia que esconde la plaza. ¿Sabían ustedes que toda esta plaza hace años se llenaba de muchísima gente? Y no porque fueran a jugar futbol, se querían o porque la plaza era muy buena, sino porque acá en la plaza era normal ver cómo morían personas en vivo”, comienza relatando La Liendra mientras enseña parte del lugar.