La Liendra sorprendió a Dani Duke con enorme y romántico regalo

El influenciador ‘la Liendra’ sorprendió a su novia, la también creadora de contenido, Dani Duke con un enorme y romántico regalo.

La encargada de revelarlo fue la joven, quien lo hizo a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores.

Según mostró, al entrar a su casa se encontró con una rosa blanca afuera de la puerta de entrada y una vez ingresó pensó que sus perros le habían hecho desorden, pero fue sorprendida con un enorme oso de peluche sobre su cama, rodeado de globos y rosas.

Además, allí había una Tablet con un video del influenciador donde le expresaba lo enamorado que está de ella.

“Te felicito por ser tan trabajadora, esto que acabas de ver en tu cuarto no es nada de lo que tú te mereces, te quiero decir que me siento muy afortunado de estar contigo, de tener una persona tan hermosa y especial como tú. Sé que querías un peluche gigante y traté de buscar el más gigante de toda Colombia” , dijo.

También le dejó una tarjeta en la que agregó:

“Para mi mona hermosa que me hace el hombre más feliz del mundo. Paletota”.

Tras su revelación, la joven no pudo ocultar su felicidad por dicho detalle, expresando lo afortunada que se siente de tenerlo como novio.

“Me están doliendo los cachetes de tanto sonreír, esto es lo más hermoso que hay en el planeta tierra, tengo el mejor novio del mundo, punto, no hay discusión alguna. Mi novio, se los juro, es el hombre perfecto para mí, todo el tiempo me sorprende con cosas, wao, me hace sentir como una princesa, como en un cuento de hadas”, mencionó.