¿Casualidad? La Liendra sembró duda sobre los barrios de estrato alto

Mauricio Gómez más conocido como "La Liendra" es uno de los creadores de contenido más conocidos y sonados en Colombia en los últimos años, pues el cafetero se ha encargado de ganarse un nombre dentro del mundo del espectáculo y de las redes gracias a su creatividad y personalidad.

Sin duda alguna, Mauricio ha logrado ganarse la admiración de miles de personas con su historia de vida, pues para nadie es un secreto que él proviene de una familia de pocos recursos y gracias a sus ganas de salir adelante y de ver tranquila a su mamá, el joven decidió dejar la pena a un lado y ponerse a experimentar con la creación de videos.

Algo que, hasta el momento le ha dado sus frutos, pues en más de una ocasión el influenciador ha compartido con orgullo todo lo que ha podido a hacer gracias a sus ingresos, desde comprarse su propia finca, su camioneta hasta a ayudar a los suyos.

Precisamente una de las adquisiciones más grandes del influenciador fue un lujoso apartamente en la capital de Medellín, en el sector exclusivo de "El Poblado", un penthouse miles de millones de pesos.

Aunque el cafetero siempre se ha mostrado orgulloso de sus triunfos y sus adquisiciones, en ocasiones ha revelado que algunas cosas de su pasado le hacen falta, pues, aunque no tenía muchos recursos económicos, Mauricio siempre ha expresado que su niñez y adolescencia se la disfrutó al máximo como pudo.

Muestra de ello, fue un reciente video en el que el influenciador decidió expresar que cuando era pequeño siempre se percataba de un objeto que tenían las personas millonarias en las películas, el cual, él tenía ahora dentro de su armario.

Liendritas yo siempre que veía las películas de millonarios me percataba que los millonarios utilizaban batas cuando se levantaban y salían, y ahora que la tengo ni me la pongo.

Posterior a esto decidió salir por su balcón y ponerse a reflexionar de algo que se había percatado que le hacía falta a los barrios de clase alta, pues el influenciador expresó que a estos lugares le hacía falta cosas tradicionales como las personas que pasan vendiendo cosas en carros o bicicletas, poniendo el ejemplo de la famosa mazamorra paisa.

A mí me fascina vivir mucho acá en el sector del poblado, me gusta, pero, yo le agregaría cosas que el barrio tiene, que a mí me hacen mucha falta, por ejemplo, por qué acá no pasa el señor de la mazamorra, que porque somo muy finos, entonces que pase en un carro de lujo, pero no podemos perder ese momento en el que sonaba ese pito y anunciaba que alistaran la olla.