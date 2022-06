“La dieta de Yailin”: La Liendra sobre el aspecto físico de Anuel AA

Desde hace algunas semanas el cantante de música urbana Anuel AA ha sido blanco de críticas por parte de los internautas por su extrema delgadez, pues muchos aseguran que esto se ha venido presentado desde que inició su relación con la también artista Yailin las Más Viral.

A estos comentarios se sumó el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, quien relacionó el estado físico del intérprete de “Secreto” para hacer alusión a su condición actual.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, La Liendra reapareció para manifestarle a sus seguidores que se encontraba un poco pensativo y preocupado, pero que esto no tenía que ver nada con dinero o con falta de comida en la mesa. Por lo que aprovechó esto último para lanzar un comentario sobre la extrema delgadez del músico.

“Ay, ustedes que son mis acompañantes diarios les quiero decir que estoy muy pensativo y muy preocupado. Gracias a Dios hay comida en la nevera. Yo creo que si no hubiera comida ustedes lo notarían, estuviera más flaco que Anuel (Risas) Mentiras, Anuel no está flaco solamente está haciendo una dieta muy fuerte (Risas) Se llama la dieta de Yailin (Risas) bueno ya, todo esto era chiste”, manifestó el creador de contenido.

De hecho, hace un par de semanas atrás Anuel AA rompió su silencio y se despachó con toda contra quienes lo criticaron por estar delgado cuando antes, también lo tenían como blanco de críticas por supuestamente estar muy subido de peso.

“No entiendo, ahora que si Anuel está bien flaco, que si las drogas, mire, yo lo que estoy es ready, bien hijo de madre es que yo estoy...usted está es loco, que si las drogas que pal disco de McGregor que estaba bien gordo, que estaba muy gordo y ahora que me veo bien, ahora si dicen que no, que tú estás flaco, que estoy en las drogas”.

la verdadera razón por la que La Liendra se encontraba pensativo y preocupado era porque estaba buscando un manager y no lograba encontrar uno que diera la talla, pues lo que está buscando en su carrera es cosas más grandes como, por ejemplo, ser actor.

“Estoy buscando a un manager que me ayude a llegar a otro nivel. Yo siento que yo tengo mucho pa’ dar. Yo siento que yo puedo ser actor. O sea, yo puedo ser más de lo que soy. Entonces está dura la búsqueda de una persona que me ayude a trascender mi carrera. No que venga a hacer plata. ¿Si me entienden?”