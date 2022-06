La Liendra salió en defensa de J Balvin y le hizo advertencia a Nodal

En las últimas horas se encendieron las plataformas digitales luego que el artista antioqueño J Balvin hiciera lo que parecía una amistosa publicación comparándose con el artista mexicano Chrsitian Nodal, quien hace tan solo unas horas, presumió su radical cambio de look, que según Balvin, tenía algunas coincidencias con la apariencia que el mismo tuvo meses atrás.

Por ello, usó su Feed de Instagram para replicar la fotografía mientras le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Esto, no fue para nada del agrado del mexicano quien minutos después reaccionó muy molesto y agresivo ante el post, asegurando que la principal diferencia es que él si tenía talento.

Desde ahí, las respuestas de Balvin y posteriormente de Nodal no cesaron , al punto, en que el mexicano prometió responderle como mejor sabe: haciéndole una tiradera en su más reciente sencillo, noticia, que ha divido posturas entre los fanáticos de los artistas, unos, que consideran exagerado el gesto y otros que apoyan su "defensa".

Quien no se mostró muy a favor de la reacción de Nodal fue el creador de contenido La Liendra, quien aprovechó sus más recientes historias para referirse al respecto e incluso para hacerle una advertencia a Nodal.

Que pelea tan innecesaria, esto no es una pelea entre colombianos y entre mexicanos porque yo amo México, amo el acento, me encantan los panas de México, pero siento que la reacción que tuvo Nodal es innecesaria, Balvin solo subió una foto por recochar y va sacar una tiradera por eso, innecesario, me parece una payasada en verdad, simplemente Balvin respira y se la montan, siento que ya el pana se está pasando.