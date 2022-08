"Porque lo hice yo, sí está mal visto", La Liendra molesto por críticas por su video

Dani Duke; La Liendra y Daiky Gamboa se apoderaron de las tendencias en redes sociales tras un polémico video y broma en el que Mauricio y Daniela sorprendían a su amigo con un regalo sorpresa, pues los influenciadores supuestamente habían querido regalarle a su amigo de toda la vida una lujoso vehículo.

En lo que parecía un acto conmovedor por parte de Daniela y Mauricio terminó en un acto que se volvió tendencia en redes, pues en el video se mostraba que después de entregarle el sorprendente regalo, le decían que era una broma, provocando en Daiky una reacción violenta en donde les reclamaba por jugar con sus sentimientos e ilusiones.

Esta reacción por parte de Daiky fue la que miles de internautas tomaron para lanzar fuertes críticas y comentarios a la pareja de influenciadores, pues llegaron a expresar que la fama se les había subido a la cabeza y que si humillaban a un "amigo" podían hacer cualquier otra cosa peor sin importar pasar por encima de las personas.

El influenciador decidió salir a aclarar lo sucedido a través de su cuenta personal de Instagram, pues el cafetero expresó que era el momento de aclarar lo sucedido, porque había estado leyendo en redes sociales fuertes comentarios hacia él y hacia su pareja.

Por eso decidió aclarar que el tema de las bromas pesadas era algo que habían acordado con sus amigos para crear contenido para redes sociales, sin embargo, nunca se llegó a imaginar que se iba a generar tanto revuelo.

Que pereza neas, estaba todo juicioso, no me estaba metiendo en polémicas ni nada, pero hace un tiempo nos reunimos con mis amigos y decidimos plantear la idea de empezar a hacernos bromas pesadas y todos aceptaron, y mi novia fue la que quiso hacer la primera, por eso, planteó la idea de regalarle un carro a Daiky, y pues la grabamos y la subimos para divertir a nuestros seguidores pero yo no sé porque la gente en vez de disfrutar sacaron que lo estábamos humillando.