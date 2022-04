La Liendra se intoxicó luego de comer una hamburguesa y preocupó a sus seguidores

El creador de contenido Carlos Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, se ha caracterizado por ser muy abierto con sus seguidores frente a las diversas situaciones a las que se ha enfrentado en su vida.

En esta ocasión, y desde el baño de su casa, el influenciador le contó a sus seguidores que se encontraba muy enfermo debido a una intoxicación por comer una hamburguesa la noche anterior.

“Uy parce me comí una hamburguesa que me pegó una intoxicada. Uy no nea, mal, o sea mal. Si me pagaran hoy por entrar al baño sería millonario (…) Esto va a ser una señal para dejar de comer hamburguesa”.