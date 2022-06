La Liendra se grabó sin ropa y así lo registró

El creador de contneido Mauricio Gómez más conocido como La Liendra sigue apoderándose de las tendencias digitales por sus contenidos, con los que da bastante de qué hablar en redes sociales. Esta vez, fue por una fuerte e íntima declaración que despertó posturas dividad por parte de sus millones de seguidores.

"Públicamente digo y acepto que me gusta andar empelota, sinb ropa, si señores, en este momento estoy empelot# y cuando estoy solo en mi casa, me quito la ropa y me gusta estar así, que me cuelgue, duermo sin ropa, mejor dicho: que viva la gente empelot%", fueron parte de las palabras que hizo públicas el cafetero.