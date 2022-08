¿A lo Karol G? La Liendra confesó si planea cambiarse de look

El influenciador "La Liendra", quien siempre se caracteriza por ser un personaje bastante polémico y controversial, recientemente decidió volver a abrir un espacio en su cuenta personal de Instagram para que sus seguidores indagaran sobre varios aspectos de su vida personal.

Ya es costumbre que los internautas aprovechen estas dinámicas para indagar sobre aspectos poco conocidos de las celebridades y también para ponerlos a prueba con difíciles preguntas que a veces son pasadas de tono.

A través de la dinámica el cafetero fue indagado por varios aspectos de su vida en pareja, personal y hasta de varias curiosidades de su apariencia física, algo que, respondió con total sinceridad y naturalidad, sin embargo hubo una pregunta que al parecer le molestó.

El influenciador fue cuestionado por unas motocicletas que había prometido regalar a sus seguidores, pues tras varios meses el cafetero no había vuelto a tocar el tema ni se había pronunciado al respecto, por eso, había generado gran intriga en sus seguidores, quienes aprovecharon la dinámica para indagar sobre ello.

Liendrita las dos motos DTS que yo dije que iba a remodelar y restaurar para ustedes me las entregan dentro de poco y quedaron una chimba que hasta casi me arrepiento pero ya dentro de poco vamos a hacer el concurso.

Una de las preguntas que más llamó la atención dentro de su dinámica fue acerca de su color de cabello, pues desde hace varios años el influencer tiene un color rubio en su cabello, algo que, generó varias dudas en sus seguidores con respecto a si planea cambiarlo dentro de poco, y más que por estos días se ha puesto de moda.

No liendras, yo no creo que me vuelva a pintar el cabello, yo creo que el color mono ya es icónico de La Liendra y por eso me veo con ese color unos buenos años, o qué dicen ustedes, les gustaría verme de otro color.