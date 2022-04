La Liendra reveló si está mal con Daiky Gamboa tras historia de su camioneta

Luego de que Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, revelara la historia de lo que realmente había sucedido con su camioneta Porsche a través de sus redes sociales y de que rápidamente generara reacciones por parte de los internautas que estaban a favor y en contra de la forma en la que actuó, el creador de contenido volvió a referirse al tema.

Y es que luego de contar la historia, Daiky Gamboa decidió pronunciarse al respecto sin referirse directamente a este acontecimiento, sino al uso de las redes sociales y la hipocresía de algunas personas.

A raíz de esto, el creador de contenido decidió referirse una vez más a toda esta polémica con el fin de cerrar el tema. La Liendra aseguró no saber si Daiky estaba enojado con él, pero sí fue enfático en que quien debería estar bravo con todo lo que sucedió fue él, pues la camioneta le pertenecía.

“Me están preguntando que cómo estoy con Daiky y la verdad no sé si él está bravo conmigo o no, pero no me importa, porque Daiky es una persona demasiado recochero pesado, o sea, Daiky a mi me tira feo… Y yo nunca me raboneo, nunca. Y ahora él me va a decir que se va a poner bravo y todo lo que me dijo simplemente porque conté la historia de mi camioneta, de como la estrelló. No me puse bravo yo que fui el dueño de la camioneta y que me la estrellaron”.