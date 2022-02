¿Un amigo cercano? La Liendra reveló quién filtró su video íntimo con Dani Duke

En la jornada de este lunes 21 de febrero, el nombre de Dani Duke y de La Liendra, se apoderó de las tendencias nacionales, tras filtrarse un comprometedor video, donde la pareja gozaba de un momento íntimo.Tras los múltiples ataques, críticas y burlas que recibió la pareja de influencers, el cafetero salió a pronunciarse al respecto, aclarando que no se sentía mal con la gente, sino con su novia, quien quedó expuesta por un video, que se suponía era solo para los dos.

Desde luego, las especulaciones de cómo llegó el clip a la web comenzó a hacerse latente y muchos se aprovecharon de la situación para asegurar que ellos, lo habrían compartido a propósito, con el fin de ganar mayor popularidad.

Ante esto, Mauricio habló en la noche de este lunes, contando las verdaderas razones de la filtración del video y contando que tomarán acciones legales contra la persona, al parecer cercana, que con mucho odio en su corazón, los expusó mediaticamente.

Era un video que teníamos para los, pero una persona malintensionada, con mucha maldad en su corazón, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales, yo no entiendo cuánto odio puede tener una persona encima o cuánto rencor y envidia tiene que tener alguien, para hacer lo que hizo

Tras esto, añadió que aunque desearía con el alma no haber grabado ese momento, para no haber expuesto a su pareja, también tienen claro que no cometieron un pecado mortal ni le hicieron daño a nadie, ya que simplemente disfrutaban de un momento en pareja, como cualquier otra.

En cuanto a la persona que filtró el clip, se conoce que es un hombre por la manera masculina en la que se refirió a este. Además, reiteró que le caerá todo el peso de la ley.

"Alguien muy malo nos expuso y la persona que hizo estom dejó una prueba muy contundente y ya no le vamos a tirar pero con todo el peso de la ley. Liendritas, yo como novio, si tuviera esa persona al frente, ustedes no saben la rabia y la impotencia, nea, yo la cago, pero voy a ser inteligente, vamos a usar todos los abogados que pagamos y nos vamos con todo el peso de la ley, pero todo por el lado que es, nada por mano propia."

Concluyó diciendo que "una persona tan basura y tan cochina como la que hizo esto, no merece que uno se gane una cárcel o un problema, por alguien tan basura..pasamos página y vamos a disfrutar nuestro viaje a España.

