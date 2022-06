La Liendra reveló qué es lo que más extraña de Colombia, y no es su novia

El influenciador colombiano Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como La Liendra, se encuentra desde hace un par de días de vacaciones por Europa con el principal objetivo de asistir a la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool que se jugó el pasado 28 de mayo en París.

Al parecer las vacaciones del creador de contenido se extenderán por un par de semanas ya que su novia, la también influenciadora Dani Duke se encuentra viajando hacia Europa junto a varios de sus amigos más cercanos con el único fin de acompañar a La Liendra y celebrarle su cumpleaños número 22.

Por su parte, La Liendra se ha dejado ver durante el transcurso del día disfrutando de un par de tragos mientras espera a su novia y a sus amigos para empezar las vacaciones rodeados de mucha energía bonita.

Para amenizar un poco la tarde, el creador de contenido decidió realizar la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción.

Aunque el influenciador recibió diversas preguntas, la que más llamó la atención fue una relacionada a qué era lo que más extrañaba de Colombia. Y aunque muchos creerían que su respuesta estaría enfocada a su novia Dani Duke, no fue así, pues como te mencionamos al inicio de este articulo la joven se encuentra viajando rumbo a Europa para reunirse con él.

“Ufff, la comida, nea, la comida, liendritas. O sea, acá se come bueno, pero no, nada como la tierrita. Acá lo que es demasiado rico es el jamón serrano, eso sí, pero de resto extraño y me hace demasiada falta la comida colombiana”, respondió el creador de contenido.