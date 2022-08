¿Infidelidad? La Liendra reveló por qué Dani Duke se enojó con él

El influenciador ‘la Liendra’ reveló a sus millones de seguidores la insólita razón por la que su novia Dani Duke se enojó con él.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven compartió un video de la llamada que tuvo con la joven donde esta le reclamaba tras haber soñado que le era infiel.

Según ella en el sueño el joven se iba con una mujer “fea”, de quien parecía “embrujado”, destacando que no le ponía atención cuando ella le decía que se fueran juntos y este decidió irse con la otra mujer.

Allí la maquilladora le confesó que todo el día iba a estar molesta, pues se levantó de mal humor y triste y no le gustaba sentirse así.

También le resaltó que sumó su molestia luego de que lo llamara para ir a desayunar juntos y este no le contestara.

El creador de contenido agregó que la situación le provocaba un poco de risa y ternura.

“Mi novia me está haciendo un reclamo real, mi novia no es celosa, no es tóxica, pero es muy tierna cuando sueña algo conmigo y me lo dice y se pone brava un momentico. Mujeres ustedes están locas, pero son lo más lindo que tenemos y lo más tierno. Mi novia es hermosa”, dijo.