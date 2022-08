“Nos tiraron 5 huevos”, la Liendra reveló el ataque que recibió de un vecino

El influenciador ‘la Liendra’ reveló a sus millones de fanáticos que uno de sus vecinos en el conjunto residencial donde vive lo atacó cuando iba con su novia Dani Duke en la camioneta de ella.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram contó que fueron sorprendidos al ingresar a la unidad por alguien que les lanzó cinco huevos, pero solo uno logró pegarle al vehículo.

“Entramos a la unidad donde yo vivo y se supone que es una de las mejores unidades de Medellín, vecinos prestigiosos, gente educada, cero gamines. Veníamos entrando cuando pum escuché que en la camioneta sonó algo y yo ‘ve mari*** qué se cayó’ cuando miramos había un huevo estripado dentro del carro.

Resulta que en esta unidad, que se supone que es de gente importante, cero gamines le tiraron huevos a la camioneta de mi novia ¿pueden creer? Y esa persona que le tiró los huevos a la camioneta son de esos que dicen que yo soy un gamín, que soy un man sin educación, no pues que educación la de ustedes tirándome huevos.

Lo peor es que me salí a gritar por toda la unidad de la rabia porque para mí que falta de respeto y patos. Esa persona que me tiró huevos es un chandoso de mier**, pero yo me bajé y era ‘dé la cara, volveme a tirarme otro huevo, salí’, yo tenía demasiada rabia”, narró.

Destacó que tal vez él no sea estudiado y no hable muy bien o tenga mala ortografía, pero sí tiene educación, aspecto que, al parecer, no tiene esa persona que sí pueda ser muy estudiada.

“Qué bueno que fuera un man parado, porque tiraron cinco huevos, sino que solo nos pegaron uno, y me diga ‘sí, fui yo’, pero es una loca”, dijo.

La Liendra confesó que afortunadamente no se encontró con el responsable

“No me afecta, yo lavo el carro, pero para usted tirarle un huevo a alguien tiene que estar muy dolido y tener mucha envidia. Pero que bueno que la vida no me mostró esa persona que me tiró los huevos porque sí yo lo llego a ver y llego a pelear con esa persona ya veo a toda la mitad de Colombia apoyando al pana diciendo ‘él se merecía esos huevazos, qué bueno que le pegó esos huevazos’ porque por uno tener seguidores y ser famoso siempre pierde la pelea y entonces uno no se puede defender y uno no es un ser humano y uno tiene que dejar que lo humillen porque le ha ido bien en la vida, menos mal no vi esa persona, de lo que me salvé”, añadió.

