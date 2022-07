La Liendra reveló detalles de su infancia por medio de una dinámica

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar una dinámica de preguntas y respuestas totalmente diferente a las que está acostumbrado a realizar, pues esta vez escogió como temática “Lo que sea, que mi mamá responde”.

Al ver este nuevo enfoque que el influenciador le dio a esta actividad varios internautas se sintieron curiosos por saber un poco más sobre la infancia de Mauricio por lo que varias de sus preguntas estuvieron enfocadas a esto.

De hecho, La Liendra aprovechó una de estas preguntas para contar una anécdota de su infancia en las que había tomado unas monedas sin consentimiento de su madre, ocasionando que esta le diera una fuerte reprimenda.

“¿Le pegaba mucho a La Liendra?”, fue la pregunta que el creador de contenido decidió responder en conjunto con su madre: “Mi mamá me daba con lo que encontraba. Mi mamá era demasiado brava, hoy en día es que ya es un amor y ya no les pega, pero a mí, ¿A nosotros? Nos dio re duro”.

Luego de esto, el creador de contenido procedió a contar una de las tantas anécdotas en las que su mamá le pegaba para corregirlo.

“Vean, mi mamá era tan brava, pero tan brava, tan brava, que un día le cogí unas monedas sin permiso, como 300 pesos. Y ella vio que las cogí sin permiso… Prendió la estufa y de castigo me iba a meter las manos a la así caliente, y yo era nooo, madre. Y ella me amenazaba y todo y desde ese día aprendí a no cogerle un peso a mi mamá. O sea, ella me dijo: lo vuelvo a ver cogiéndome algo y le quemos las manos. Y Ella me ponía las manos en la estufa y yo nooo. Y así aprendí a cogerle nada a mi mamá. Yo soy de los que criaron a punta de madera, pero que le sirvió”.