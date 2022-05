La Liendra y su dinámica de preguntas como si fuera mujer

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 200 mil seguidores, el influenciador colombiano conocido como ‘La Liendra’ hizo una dinámica de preguntas bastante particular.

Y es que el creador de contenido aprovechó su ‘pinta’ para hacer un video tipo reel, compuesta de un bikini rosado y una peluca negra, para también hacer una dinámica de preguntas y seguir con la parodia de cómo contestan las mujeres y, sobre todo, las influencers colombianas.

Esta fue la primera pregunta que le hicieron a la versión mujer de La Liendra y contestó de una manera que muchos considerarían como cliché.

“Jaja sabía que me iban a hacer esta pregunta, pero no, no tengo ninguna cirugía plástica. Igual si la tuviera no me daría pena salir a decirlo, pero no. Mi cuerpo es totalmente natural, desde la pandemia pues no he estado muy bien, lo que me tiene así es la aguantadera de hambre tan hijuep***”.