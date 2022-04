La Liendra responde a críticas y envía mensaje a quienes quieren ser como él

El influenciador ‘la Liendra’ respondió a quienes lo critican y consideran que ser creador de contenido es fácil.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven compartió una imagen en la que contestó.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a quienes también desean ser influencer como él, aconsejándolos y motivándolos.

“Si te gusta esto, hazlo. Pregúntate qué te gustaría compartirle a los demás, qué te haría feliz hacer en las redes, hazlo, pero no creas que esto es fácil. Como todo tiene su ciencia y su proceso, no crean que suben un video y se vuelven millonarios, no es así y si me pides un consejo te diría que lo primordial en las redes sociales es la constancia, cómo todo en la vida.

Estudia, sé responsable y si te gustaría hacer videos de algún tema, hazlos, pero no creas que es fácil”, dijo.