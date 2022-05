La Liendra envió contundente mensaje tras primer Día de la Madre sin su abuelita

El influencer cafetero Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' aprovechó el festejo del día de la madre y la ausencia de su abuelita, para hacerle una contundente reflexión a sus seguidores, sobre valorar a las mamás, abuelas, tías y seres queridos cuando se tiene en vida, ya que después de fallecidas, ya nada se puede recuperar. Esto, lo habló desde el dolor que está sintiendo él y especialmente su mamá, tras la perdida de su abuela.

Wao, primer día de la madre sin mi abuela y lo que más me duele no es que ella ya no esté hoy en día con nosotros, porque si diosito se la llevó, así tenía que ser su voluntad, sino es ver a mí mamá parce, está tan aburrida, está vuelta mierda, tiene un dolor que por más que le digo no llore, yo no voy a entender parce y ahí es que yo digo parce, valore a su madre, a su abuela...

Sus palabras no quedaron ahí y contó que su mamá en este momento no le importa nada de lo material, ni la casa, ni el dinero, ni el carro que él le regaló en algún momento de su vida, ya que ella daría lo que fuera para tener nuevamente a su mamá con vida. Por ello, hizo un llamado a los que la tienen con vida y no muchas veces no la valoran. También les recordó que ellas no necesitan nada de valor, sino tiempo de calidad.

También invitó a que le den el mejor regalo a sus mamás y es salirse de los vicios, dejar los malos tratos, de ser desobedientes, de darle tantos dolores de cabeza, ya que cambiar esos hábitos que hace sufrir a las mamás, sería el mejor regalo para ellas.

Algún día de su vida, su mamá se va a morir y yo lo invitó a que el día que tenga a su mamá en un cajón usted por lo menos diga, fui una chimba de hijo, le di lo que quiso, la valoré, la cuidé, la hice orgullosa y no esté diciendo, "¿por qué no te llamé, por qué no te hablé, por qué fui así"...hoy es el día de valorar a su mamá.

La Liendrá contó cómo celebrará este día con su mamá

El también empresario culminó revelando que este fin de semana, no solo celebrará el día de la madre con su progenitora, sino que también celebrará el cumpleaños npúmero 50, pero en la jornada de hoy. Por esa razón, quisieron tener un domingo tranquilos, en casa, evitándose las aglomeracaciones que se hacen en los restaurantes en estos días.

