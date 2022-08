“Pa’ delante”, los mensajes a La Liendra tras asegurar que está agotado

El conocido creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ ha estado en el radar de los cibernautas a causa de una broma que realizó con la también influencer, Dani Duke. La pareja le hizo creer a su colega Daiky Gamboa que le estaban regalando un carro.

Ante la acción, fueron muchos los comentarios negativos que recibió ‘La Liendra’, la mayoría tildándolo como una persona humillante. Sin embargo, tanto Gómez como Gamboa salieron a aclararle a sus seguidores que su relación de amistad era así, pesada y con bromas fuertes, pero no fue suficiente.

Con la llegada de más mensajes negativos, ‘La Liendra’ realizó una publicación en la que asegura que se siente agotado y que no entiende cómo las personas hablan sin pensar y sin saber la realidad.

“A veces me pregunto si debo seguir o tal vez debo parar. Sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer. No quiero excusarme de lo que he hecho, pero mucho de lo que pasa no es como lo pintan, siempre hay personas que sacan las cosas de contexto y no les importa cómo yo me siento, tampoco les importa saber si lo que se dice es verdad…”, fueron algunas de las palabras del creador de contenido.

Con esta publicación varios influencers reconocidos mostraron a Gómez su apoyo, no solo para seguir con el carisma y fuerza que lo caracterizan, sino también para no dejar de hacer su vida como la lleva.

Uno de ellos fue ‘El Mindo’, quien le recordó lo mucho que lo quiere. “Para delante mi rey. Te amo”. Por su parte, Big Ligas, la disquera y productora que pertenece a Daniel Echavarría y Cristian Salazar, lo motivó diciéndole que “sentirse agotado está bien. Que todo el mundo te señale y no sepan la verdad de las cosas es parte de la vida mi Liendra. Tu misión es ser buena persona, y déjalos que hablen a la final al único que tienes que agradar es a DIOS”.

Asimismo, recibió emotivos mensajes de sus seguidores, quienes aseguran que a pesar de los errores, es de seres humanos reconocerlos. “Hágale para adelante, sin importar la opinión de los demás, usted sabe que tiene un alma grande y llegará muy lejos, solo deje que las cosas fluyan, ah por cierto, siempre lo van a criticar por todo, es parte del crecimiento”.

Daiky y sus palabras luego de la broma

Luego de las diferentes críticas y comentarios negativos por la broma realizada por La Liendra y Dani Duke a Daiky Gamboa, el creador de contenido salió a aclarar el tema:

“Fue pesada la broma, sí, pero pues más allá de eso, quiero ser muy realista, mi grupo de amigos y yo somos personas bien pesadas. Mauricio y yo nos hemos hasta ido a los puños, nos hemos insultado las mamás, hemos hecho hasta pa’ vender. En el grupo que tenemos, hace como un mes dijimos: ‘Vamos a hacer bromas y ya saben, todo el mundo está advertido’. Yo ni sabía que iba a ser la primera, pero no siento que eso sea razón para que yo cancele una amistad y menos, amistades tan importantes para mí”, aseguró Gamboa.