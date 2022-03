La Liendra reaccionó a "la tiradera" de Residente a J Balvin

En las últimas horas, el cantante puertorriqueño, Residente avivó la pasada polémica con el cantante de música urbana J Balvin, a quien le dedicó las últimas estrofas de su más reciente sencillo, con fuertes tiraderas.

Según lo comentó el boricua, cuando el antioqueño se enteró que la canción tenía líneas hacia él, quiso mover cielo y tierra para impedir mediante contactos y amigos que la canción no saliera, sin embargo, todos estuvieron firmes en el lanzamiento.

Fue entonces como horas después, la tiradera se hizo pública y rápidamente tendencia globlal, destaando todo tipo de comentarios por parte de los internautas. De hecho, el creador de contendio cafetero, La Liendra, dedicó un extenso video reaccionando al respecto.

En el capítulo uno de la canción, el cafetero no encuentro mayor análisis que el buen flow y detalles que tenían las rimas. Sin embargo, en el segundo, donde el propio residente asegurpo que se llevaría unos cuántos, si hubo muhco por decir.

Noooo, wao, a este segundo round le voya dar un 10, me encantó, que barras, no le tiró solamente a una sola persona, le tiró a muchos del género del regaaeton...se supone que le va tirar a J Balvin, él es colombiano, para mi J Balvin es una persona que ha trabajado mucho, para mí, así lo acaben acá o no, para mí tiene respeto y lo que ha trabajado nadie se lo quita, ha llevado el género a otro nivel, para mí es un duro, pero lastimosamente tienen un enemigo como Residente.

Continuó escuchando el tercer round, que a juzgar por la letra, fue la más dedicaba para el paisa. Ante esto, La Liendra se mostró con cara de asombro por las opacadas y por "tanto odio y rencor en una persona, creo que ya se pasó contra J Balvin, sentí ya demasiado, no era necesario tirarle tan duro, no me siento identificado con la forma en que le tiró, sobre todo que en este momento J Balvin está pasando por una situación complicada con su mamá en el hospital y no sé cómo le vaya a caer esto", añadió el instagramer.

