La eufórica reacción de un coductor de app al transportar a La Liendra

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La liendra' sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al revelar entre risas el enérgico momento que vivió en uno de sus viajes dentro del casco urbano de la capital antioqueña.

Según sus palabras, cuando abordó el vehículo y como siempre lo hace, empezó a charlar con el conductor sobre cómo iba su vida, sobre eventos cotidianos, etc. a lo que el trabajador entabló con normalidad la conversación. Sin embargo, cuando esté recién se bajaba del vehículo, reconoció que se trataba del reconocido creador de contenido y su reacción, fue bastante llamativa para Mauricio, quien no se abstuvo de compartir el hecho con sus fans.

Jum, mera caja lo que me acaba de pasar, venía en el uber, pongale que cogí un uber por hay de 20 minutos, veníamos, me monté, charlé con la persona porque yo siempre le preguntó al uber que cómo va y cuando me bajé, el man quesque "que Liendra, uy, yo no sabía que era usted".