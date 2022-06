¿Con Dani Duke? La Liendra puso fecha para convertirse en padre

El influenciador ‘la Liendra’ despejó algunas inquietudes de sus millones de fanáticos en redes sociales.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven activó la herramienta de preguntas y allí lo cuestionaron sobre si le gustaría formar una familia con su novia, la maquilladora Dani Duke, entre otras dudas sobre su viaje a Europa.

“Quiero tener un hijo a mis 25 años y si de aquí a ese tiempo estoy con Daniela me encantaría que fuera con ella, me encanta Daniela, me encantan sus principios, la mujer que es, como la criaron, así que sí, por ahora no, pero más adelante no lo pensaría”, confesó.

La Liendra aclaró otras inquietudes

Un seguidor lo cuestionó sobre cómo fue su percepción sobre su visita a Ibiza, España, donde celebró su cumpleaños número 22.

Cabe mencionar que, el creador de contenido festejó un año más de vida en aquel lugar, en medio de una gran fiesta en yate y en medio de un festival de música electrónica.

Lo hizo en compañía de su novia Dani Duke y varios de sus amigos y colegas como ‘la Segura’ y Daiky Gamboa, detallando que fue una de sus mejores celebraciones de cumpleaños.

“Ibiza me gustó, no me gustaría volver pronto, ni fue mi favorito, pero me gustó, es que es mucha la fiesta y a mí me gusta la fiesta un día, máximo dos, pero allá todos los días son fiesta y yo no aguanto, así que, si quiere fiesta Ibiza, sino no”, expresó.

También habló de cómo fue su experiencia con los hongos que probó en Ámsterdam, que le provocaron vomito a Dani Duke, señalando que le fue bien, pero esperaba haber tenido síntomas más fuertes, en especial, visuales, pues aclaró que solo se sintió más feliz, pues todo lo veía normal.

De igual manera, confesó que probó otras sustancias debido a que en aquel lugar es legal, pero lo hizo muy poco.

“Me la parché, me compré lo mío, pero acá en Colombia no la pruebo porque soy demasiado tranquilo y a mí me gusta estar en mis cinco sentidos, entonces no la tengo para mi vida, pero en Ámsterdam sí fu** algo”, dijo.

Por ahora, el influenciador continúa entreteniendo a sus millones de seguidores en sus redes sociales con diverso contenido de humor en sus redes sociales, con el que tantas risas provoca en sus admiradores.

