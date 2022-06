La Liendra ofreció una de sus prendas usadas al mejor postor

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, es uno de los influenciadores que constantemente busca sorprender a sus seguidores con sus originales ocurrencias. En esta ocasión el creador de contenido aprovechó que estaba vendiendo su gran finca para ofrecer también una inesperada prenda recién usada al mejor postor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el influenciador apareció para ofrecer una vez más a la venta su lujosa finca en el eje cafetero. Aunque en la primera ocasión la estaba vendiendo en 900 millones de pesos colombianos, el creador de contenido decidió bajarle el precio y venderla en el mismo que la compró.

Esto debido a que el instagramer tenía planeado realizar diversas remodelaciones que nunca se llevaron a cabo debido a su falta de tiempo para estar pendiente de ellas. Por esta razón, decidió bajarle 200 millones al precio inicial, para que los interesados aprovecharan en adquirila.

Luego de este inesperado anuncio, el influenciador manifestó que su finca no era lo único que estaba ofreciendo, pues procedió a quitarse su ropa interior color azul para ofrecerla a sus cientos de seguidores. El creador de contenido recalcó que esta prenda solo tenía diez usos y que venía con olor incluido.

“Bueno Liendritas, y no solamente estamos vendiendo la finca, pille pues, se venden estos bóxers recién utilizados papá. Pille, vea fresquitos, todavía están calientes, vean ¿Ah? Este sí me lo pueden pagar a cuotas. Vean, vienen con olor incluido y que tales, así que escucho ofertas. Están melos, bonitos, no están cag**, no tienen manchas, le quedan buenos, solamente tienen como diez puestecitas. A ver, escucho ofertas”, expresó el creador de contenido mientras se quitaba la ropa interior para enseñarla a sus seguidores.