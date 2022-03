‘La Liendra’ publicó foto inédita de Dani Duke con romántico mensaje

En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer, muchos usaron las redes sociales para resaltar la presencia de alguna mujer en su vida.

Por eso que más de una personalidad usó sus redes para dejar mensajes, pero también publicar fotografías inéditas de momentos vividos al lado de esa mujer especial.

La Liendra no pasó desapercibido, y no quiso pasar por alto un día especial para las mujeres, por eso, en sus historias de Instagram no solo dejó un mensaje para su novia, Dani Duke, sino que publicó una fotografía muy sensual de la influenciadora donde aparece con un diminuto y ajustado traje de baño.

En la fotografía que pareciera hubiera sido un regalo para él, La Liendra decidió compartirla con sus miles de seguidores y mostrar, además, “la perfección” de mujer que tiene a su lado, como él mismo la llama.

Pero luego de esa imagen, donde más de uno quedó con la boca abierta de ver a la novia del influenciador, también dedicó palabras a su madre, a quien ha demostrado siempre que admira, ama y es su mayor inspiración. Y es que ‘La Liendra’ está justamente ahora cumpliendo el mayor sueño para su madre, la casa que siempre quiso y eso ha sido de admirar para muchos de sus seguidores.

Pero esto no fue lo único que quiso el influenciador por las mujeres que lo rodean, pues él reunió a todas las mujeres de su familia y les hizo una pequeña reunión, pero, además, las puso a participar por premios económicos que les dio mucha alegría.

Al final, Mauricio aseguró que esa era su mayor fortuna, sus mujeres, su familia y una reunión sin lujos, pero con mucha recarga de amor.

