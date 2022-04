La Liendra opinó sobre la polémica en la fiesta de Aida Victoria

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' es uno de los nombres más sonados y seguidos de las plataformas digitales (donde acumula más de 6,1 millones de seguidores) por sus contenidos de humor, relación con la también creadora de contenido antioqueña Dani Duke y por una que otra polémica en la que se ha visto envuelto.

Esto ha hecho, que gran parte de lo que dice y pública el cafetero, se convierta rápidamente en tendencia digital. Como muestra de ello estuvo su más reciente dinámica de preguntas, donde aprovechó aspectos de su celular, para mostrar por primera vez, cualquier detalle que sus millones de seguidores quisieran ver.

El cafetero también aprovechó la atención que estaba teniendo previoa su dinámica, para exteriorizar su punto de vista frente a las polémicas y ruido que han generado las polémicas y casi peleas físicas en el marco del cumpleaños de Aida Victoria Merlano, el pasado jueves 21 de abril.

Vuelven las polémicas, veo que anda rondando un tema por ahí y quiero dar mi opinión y es que nea, no estoy ni en el lado de aquí, ni en el lado de allá, sino que simplemente escucho los dos argumentos y pienso que lo que dicen los de acá, no es lo mismo que dicen los de allá y por eso es que los de allá no se llevan con los de acá y los de acá no se llevan con los de allá.