"Deberíamos bajarle al ego" dijo La Liendra sobre Yeferson Cossio

Para nadie es un secreto que la actual relación entre el creador de contenido cafetero Mauricio Gómez más conocido en redes sociales como 'La Liendra' y el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio no está en los términos más amigables, a raíz de las diversas indirectas que se han lanzado en determinados momentos del pasado que hoy parecen alejar las posibilidades de una relación más amistosa entre ellos.

Sin embargo, mientras Cossio anunció por última vez que el joven quedaría anulado para él, La Liendra aprovechó su más reciente interacción en Instagram, en la dinámica de preguntas, para levantar su bandera blanca y expresar la admiración y ceros resentimientos que tiene contra el también cantante paisa.

"Liendritas voy a responder esto con la verdad, a mí él no me cae ni bien ni mal, para mi el no es un enemigo", expresó el cafetero, mostrando una postura positiva y serena frente al antioqueño.