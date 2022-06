‘No fue el día, pero llegará’: La Liendra no se pudo tomar la foto con CR7

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 200 mil seguidores, el creador de contenido colombiano conocido como La Liendra, ha revelado los detalles más importantes de su viaje por Europa, el cual tuvo como primera parada la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool.

Este reconocido influencer, quien recientemente salió en defensa de J Balvin en medio de la polémica con Nodal, se mostró emocionado al estar a las afueras del hotel de ‘El Bicho’, pero la emoción se le bajó un poco cuando contó que no logró tomarse una foto con él.

“Ya me encuentro afuera del hotel donde está Cristiano Ronaldo, vea, él se encuentra ahí. Miren este video y ahí se ve que ellos llegaron ahí, están arriba, salen ahorita, los puedo ver cuando se monten al bus, vamos a ver si logramos algo con Cristiano […] Nea qué impotencia, gue*** tenerlo tan cerca, pero tan lejos, parce. Hay mucha seguridad, salen a las 6, no, yo voy a hacer hasta lo imposible, como sea voy a llegar a él hoy, como sea” explicó La Liendra antes del momento en que ve a Cristiano.

Luego de esto, mostró cómo fue el momento en que el futbolista salió del hotel y él lo vio. Más adelante, explicó algunos sentimientos encontrados que tiene:

“No fue el día, pero llegará. Mucha gente me dice que qué sentí, sentí de todo, que por qué no grité porque ya había muchas personas gritando y simplemente lo quería ver ahí, decir ‘wow, el bicho’. Ahora a disfrutar el partido, con toda y Nea… brutal, o sea me encanta seguir las locuras, me encantó haber viajado hasta acá pa’ verlo y nada que la rompa, a la final yo estoy ahí pa’ verlo, no solamente dejar tomar una foto, sino apoyarlo, vamos” finalizó.