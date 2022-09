La Liendra muestra supuesta señal de que Dani Duke le es infiel

El reconocido creador de contenido paisa conocido como La Liendra, quien recientemente compuso un emotivo rap para mostrar su lujoso apartamento, quiso hablar con sus admiradores acerca de la infidelidad o ‘los cachos’, como se dice coloquialmente.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 300 mil seguidores, el famoso influencer vistió un sombrero con cachos y con los colores de la selección Colombia, por lo que se le ocurrió hablar de este controversial tema.

“Me lucen los cachos? Uy nea yo no sé si me han puesto cachos alguna vez en la vida, nunca me he dado cuenta de que una mujer me coloque cachos. Mejor. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, la verdad sí, nunca me han puesto cachos ¿A usted le han puesto cachos? Urna virtual, vote sí o vote no, pero… nunca me han puesto cachos, pero hay una… no voy a decir en qué relación, pero en una relación sí quedé dudoso” explicó el influencer.