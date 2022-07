La Liendra divierte a fans mostrando si las fotos fueran literales

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, llegó a la fama en las redes sociales haciendo videos con el objetivo de sacar las risas de sus fieles seguidores, aunque también suele publicar otro tipo de contenido, sin duda sus videos más vistos siguen siendo los que sacan risas a sus fans, así que nuevamente publicó un divertido video.

En su cuenta oficial de Instagram, La Liendra publicó un video, en el que se le puede ver a él en la calle queriendo tomarse una foto, así que aprovecha que un transeúnte va por la calle y le pide el favor de que le tome una foto.

“¡Ey no! ¿Quién me toma una foto?, pana, me va a hacer un favor y me toma una fotico acá?”, le dice La Liendra al hombre y él acepta hacerle el favor.