La Liendra hace un mercado básico y muestra lo caros que están los alimentos

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa conocido como La Liendra hizo un ejercicio con su mamá de hacer el mercado más básico que ella considera y ver si los productos subieron o no.

El influencer colombiano, quien recientemente se despojó de sus prendas y desfilo en un balcón, quiso hacer esta interesante actividad porque recibió quejas de su mamá acerca de que el dinero ya no le alcanza para hacer un mercado como antes.

“Me encuentro en el supermercado y con una invitada especial. Con ustedes… mi madrecita hermosa, la pariente de todo esto, sí señores. Bueno, Liendritas, me encuentro en un supermercado hoy con mi mamá porque me está pasando una situación con ella hace rato y es que me está diciendo que ya no le alcanza para el mercado que la comida está muy cara” explicó el famoso paisa.