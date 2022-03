"Yo no soy Dios": La Liendra expresó su molestia porque siempre le piden dinero

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez más conocido en redes como La Liendra aprovechó gran parte de sus historias para exprear su descontento frente a un acto bastante recuerrente por parte de sus seguidores, vecinos y hasta familiares.

Se trata de la manera interesada y abusiva en la que muchos se acercan ni siquiera para saludarle y preguntarle cómo está, sino para pedirle directamente dinero, mismo que según el, muchas veces es para malos vicios.

De verdad que a mí me gusta ayudar pero ya se pone muy maluco cuando cada dos pasos me aparece una persona diciendome que tiene un familiar enfermo, necesito para esto...y a la final yo termino ayudando pero ya no lo hago por placer sino como por obligación...ya se está volviendo cansón porque me gusta estar ene l barrio pero se me está acercando mucha gente a pedir plata y hasta los seguidores se acercan y sin saludar de una "eyyy me va regalar plata".

Por si fuera poco, continuó diciendo que a veces al llegar a su casa y algunos familiares le regatean porque supuestamente le ayuda a todo el mundo y a ellos no les da dinero, entonces expresó su fastidio porque las personas le hacen sentir que es un compromiso suyo ayudarles.

"Yo no soy Dios y hay veces dejo de ayudar a personas no porque no quiero, sino porque se me olvida de tantas...de verdad que no quiero dejar de ser buena persona, pero serlo no es fácil, la gente se aprovecha mucho, la gente es muy descarada, cuandohaces 99 favores a la gente se le olvida cuando no les haces el número 100 y te odian.