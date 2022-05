“Un influencer podría ser alcalde o presidente”, expresó La Liendra en redes sociales

La Liendra siempre se ha caracterizado por generar polémica con su contenido en redes sociales, pues algo que ha caracterizado al creador de contenido desde sus inicios en las redes sociales, es que no tiene filtro para mostrarse tal y como es. Algo que lo ha hecho ser amado por millones de personas y criticado por otras, pues no hay publicación en la no divida las opiniones de los internautas.

Mauricio posee una gran comunidad en redes sociales, donde cada día sus "Liendritas" (forma en la que el influencer le dice a sus fanáticos) son más, pues actualmente posee más de de seis millones de seguidores en Instagram, red social en donde se ha destacado y ha sacado mayor provecho durante los últimos años, sin embargo, hace unos meses fue castigado por esta red social, y su cuenta duró suspendida por varios meses, algo que hizo que su economía e influencia en redes se afectara.

Por eso, Mauricio desde que recupero su cuenta, ha tratado de cuidarse en hablar u promover contenido que pueda ser catalogado como fuera de las normas de esta red social, pero recientemente decidió hacer una dinámica con sus seguidores sobre un tema que es bastante sonado por estos días en Colombia, las elecciones presidenciales.

Sus negocios aparte a la creación de contenido

El influenciador aparte de su gran talento para realizar videos de humor y divertir a sus millones de seguidores también ha migrado e invertido en otros negocios, como finca raíz, criptomonedas, hoteles, entre otros.

Inversiones que le han servido para poder darse sus gusticos y excentricidades, pues hace unos meses había comprado una lujosa camioneta de la marca alemana Porsche, la cual está avaluada en más de 400.000.000 de pesos, pero pasadas unas semanas, el artista expresó que la camioneta no lo satisfacía y no era de su estilo, por lo que iba a venderla para comprarse una más a su estilo.

Asimismo, el creador de contenido recientemente confesó que ya está viviendo en su PH en el sector del Poblado en Medellín, apartamento que le costó más de mil millones de pesos.

Ya estoy viviendo en mi apto desde hace 4 meses aproximadamente, pero no lo he querido mostrar, porque muchos no lo toman como inspiración, sino piensan que es por "chicanear", pero pronto lo mostraré.

¿Mauricio un futuro candidato a la presidencia?

Este hombre nacido en Tebaida, nunca se expresado o interesado por temas de política, pero recientemente decidió hacerle una pregunta a sus millones de seguidores, sobre si un influenciador o creador de contenido podría lanzarse a la presidencia o un alto cargo político.

Pues él cuando sale a la calle se siente como un candidato, pues muchas personas lo saludan y lo reconocen en la calle, por lo que expresó que en eso se parecían los influencers y los políticos.

¿Ustedes creen que si un influencer se tira a la presidencia o a la alcadía gana?

