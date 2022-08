Exnovia de La Liendra habría criticado el tamaño de su zona íntima

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' volvió a ser blanco de burlas y comentarios negativos en redes sociales, luego que su exnovia Mercedes Uchia, hiciera una polémica respuesta que, según muchos, fue una clara indirecta para el cafetero.

Se trata de una pregunta que recibió en el famoso cajón de Instagram, donde un internauta le preguntó que qué pareja había tenido la experiencia más decepcionante en la cama, con respecto al tamaño de su zona íntima.

"¿Cuál es el pito más pequeño con el que has estado?", preguntó un seguidor, a lo que ella sorprendió con su respuesta "Holaaa, ni para que te cuento".

Fue cuestión de minutos para que los internautas reaccionaran y viralizaran el clip, al punto en que reconocidas páginas de entretenimiento nacional terminaron replicando y viralizando el contenido, que en cuestiòn de horas acumuló múltiples reacciones en redes.

"Pero si un hombre insinúa eso de una mujer no me imagino el escándalo. Respeto se pide y también se da", "El día que él salga diciendo cosas de ella de sus partes íntimas todo el mundo se va contra el", "Tanta lora ni porq fuera el unico", "El chiste se cuenta solo", "Pero si es juguetón", "Tan bob@ esa tipa yo he estado con hombres k la tienen como anaconda y no me hacen sentir rico antes me lastiman ...es mejor pequeño y juguetón", "Ella en ningún momento lo menciono, ahí están pintados los medios manipulando la información para crear polémica!" y "Y a los hombres les piden que no tengan memoria entonces a las mujeres que???", fueron algunos de los comentarios.

La historia tras el comentario contra La Liendra

Recordemos que hace varios meses se hizo viral un video donde el creador de contenido cafetero quedó expueso junto a su novia, en un contenido íntimo que personas maliciosas filtraron sin su autorización. Allí, muchos aprovecharon para criticar el aspecto de su zona íntima porque según ellos, era muy pequeña.

Desde entonces, las tiraderas y burlas al respecto parecen no cesar y como muestra de ello, estuvo la más reciente respuesta de su expareja, la cual muchos internautas y páginas de entretenimiento no dejaron pasar por alto.

Recordemos además, que actualmente goza de una estable relación junto a la bella empresaria y también influencer Dani Duke, con quien ya superó un año de noviazgo.

