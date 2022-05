La Liendra se deja dibujar tras su viaje a París y así fue el resultado

El influenciador ‘la Liendra’ compartió con sus millones de fanáticos el resultado del dibujo que decidió hacerse tras su visita a París.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven compartió un video en el que mostró su experiencia tras dejarse hacer una caricatura por uno de los pintores que trabajan en las calles de esta ciudad europea.

“Este señor no sé qué es lo que me está diciendo, pero mínimo me está vendiendo algo”, expresó el creador de contenido al principio.