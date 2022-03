La Liendra enseñó el proceso para sorprender con romántico regalo a Dani Duke

El influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, decidió sorprender a su novia Dani Duke con un enorme y romántico regalo.

Te puede interesar: La Liendra sorprendió a Dani Duke con enorme y romántico regalo

Luego de que la joven enseñara la sorpresa a sus cientos de seguidores por medio de sus historias de Instagram, el creador de contenido reveló todo el proceso que hubo detrás de ese detalle por medio de la misma red social.

“Hoy les voy a mostrar cómo compré el peluche más grande de Colombia para mi mona”, es el texto con el que el creador de contenido acompañó la primera parte del audiovisual, en el que inicia saludando a sus seguidores para darles el contexto de lo que están a punto de ver.

Según relata en el video, el joven estuvo bastante ocupado realizando actividades laborales, por lo que descuidó a Dani Duke. Por esta razón decidió complacerla con un detalle que, según cuenta, ella siempre había querido.

“Resulta que yo a ella siempre le he querido dar peluches, pero como ella es un poquitico fina, yo dijé ¡Agh, no sé! Me da pena darle un peluche, porque de pronto sea mañé para ella (…) pero en estos días ella llegó y dijo disque <<Ay mono, a mí nadie me ha dado un peluche grande y yo quiero uno grande>> Entonces yo me quedé callado, esperé que pasaran los días y hoy quiero darle el peluche más grande que pueda conseguir en Medellín”.