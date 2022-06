Con emotividad, La Liendra documentó la mejor fiesta de su vida

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como "La Liendraa" aprovechó su más reciente ráfaga de historias y post de Instagram, para documentar lo que según él, ha sido la mejor fiesta de su vida. Recordemos, que fue en Ibiza, donde sus amigos y pareja lo llevaron para celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 22.

Qué cumpleaños tan chimba el que acabo de vivir… que forma de recibir mis 22, me reí, besé, abracé, bailé y hasta nos robaron, pero fui feliz como nunca y lo mejor, al lado de personas maravillosas que me están enseñando el significado de la amistad…viví mi cumpleaños al lado de mi novia y creo que es el regalo más lindo que me ha dado la vida, jajaja me ha cantado el cumpleaños como 14227383 veces y todas con el mismo amor, ella es maravillosa especial no se es tan diferente como que conoce todos mis defectos y no le importa para ella soy Perfecto tal y como soy.

Tras esto, el cafetero aprovechó sus historias resumiendo lo que había sido su cumpleaños. Comenzó mostrando el pool party que estaban viviendo en un palco en Ibiza, con dj a bordo, donde empezó preparándose unos cócteles para ambientar la fiesta. Después, estos se le fueron subiendo a la cabeza y se vio motivado a salirse del palco e irse hasta la múltitud para gozarse más de cerca la presentación del dj y el ambiente de la gente.

Posteriormente se fue mostrando con más traguitos encima, bailándole a su novia Dani Duke y disfrutando con sus amigos de la fiesta, asegurando sobre todo, que nunca se le olvidará este cumpleaños.

Estaba totalmente parchado solo con licor, no me gustan las drogas, de verdad estaba demasiado feliz, siempre quise estar en una fiesta así y me gustaba mucho porque podía bailar como me diera la gana y a nadie le importaba, nadie me conocía, me sentía demasiado libre y feliz...fue la fiesta más chi%& que he tenido, todo el mundo estaba en su mundo.