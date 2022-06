La Liendra dedicó emotivas palabras tras su fiesta de cumpleaños en España

El influenciadora ‘la Liendra’ dedicó unas emotivas palabras tras su lujosa celebración de cumpleaños desde Ibiza, España.

El creador de contenido festejó sus 22 años de edad junto a su novia Dani Duke y varios de sus amigos en medio de su viaje a Europa.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven compartió un carrusel con fotografías y videos de cómo vivió un año más de vida, resaltando que ha sido uno de los mejores que ha tenido.

“Mmm… no sé cómo empezar, qué cumpleaños tan chimba el que acabo de vivir… que forma de recibir mis 22 me reí, besé, abracé, bailé y hasta nos robaron, pero fui feliz como nunca y lo mejor, al lado de personas maravillosas que me están enseñando el significado de la amistad”, escribió.

La Liendra dedicó palabras a su novia y a sus seguidores

Asimismo, dedicó unas amorosas palabras a la maquilladora, destacando lo especial que ella con él.

“Hoy viví mi cumpleaños al lado de mi novia y creo que es el regalo más lindo que me ha dado la vida, jajaja me ha cantado el cumpleaños como 14227383 veces y todas con el mismo amor, ella es maravillosa espacial no sé, es tan diferente como que sabe, conoce todos mis defectos y no le importa para ella soy perfecto tal y como soy”, agregó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por sus mensajes de cariño y buenos deseos en una nueva vuelta al sol.

“Para no alargarme más… hoy celebré el mejor cumpleaños de mi vida juntos a mis amigos mi novia Dios y el amar y sé que este día nunca se me olvidará, bendiciones liendritas y gracias por sus deseos… no se preocupen que puedo cumplir 50 y acá seguiré dándola toda, cuídense y gracias por este siempre ahí”, dijo.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de felicitaciones y elogios.

“Felicidades", "eso mi flakoooo salud y vida", "feliz cumple !!!!! Qué seas muy feliz siempre", "bendiciones crack", "todavía tengo chocolate en las h** orejas, lo bueno es que las mías no son tan grandes te amo pocillo que chimba de cumpleaños el que hemos vivido, como dices tu “salud” por muchos más", "eres un ejemplo", "quiero ser algún día grande", "feliz cumpleaños", "feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga este día y que la pases muy bien", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

