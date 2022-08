La Liendra contó por qué no ha estado con Andy Rivera en su difícil proceso

El influenciador ‘la Liendra’ respondió a sus millones de fanáticos la razón por la que no ha estado junto al cantante Andy Rivera en medio de la depresión que está atravesando.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, el joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogado al respecto.

“¿Ya no se habla con Andy?”, fue la pregunta que le hicieron, a lo que él destacó que sí, pero que el artista requiere su propio espacio en este momento tan complejo y aunque él quisiera estar a su lado, es mejor, acompañarlo desde la distancia.

“La verdad sí me hablo con el flecho, él es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar, me da rabia e importancia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”, mencionó.