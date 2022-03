La Liendra respondió cómo maneja las críticas y su relación con Dani Duke

El influenciador ‘la Liendra’ respondió a sus millones de fanáticos cómo afronta las críticas y si se ven con su pareja, la también creadora de contenido Dani Duke, en un futuro.

Te puede interesar: La Liendra y Dani Duke hacen reto de baile de Anitta y dividen opiniones

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven activó la herramienta de preguntas y allí lo cuestionaron al respecto.

Según detalló, poco o nada le importa lo que puedan opinar sobre él, pues tiene muy claro cómo es y lo que quiere.

“Si hablan mal de Jesús no van a hablar mal de uno. A mí me da igual si hablan de mí o no, yo sé la clase de persona que soy y no me preocupo, relajadito, tranquilo. Si hablaron de mí, sino también”, expresó.