La Liendra envió un reflexivo mensaje al revelar qué carro compraría

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, tenía a sus seguidores a bastante asombrados luego de revelar que se compraría una lujosa camioneta que costaba 500 millones de pesos colombianos. Sin embargo, logró sorprenderlos aún más al manifestar que ya no lo haría y que por lo contrario optaría por un modelo más clásico.

A través de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 6 millones de seguidores, el instagramer compartió un corto audiovisual para revelar a los internautas cuál sería su nueva opción, además de enviar un reflexivo mensaje que tocó a más de uno.

Y es que el creador de contenido destacó que no por el hecho de ganar grandes sumas de dinero se debe gastar en artículos equivalentes a esta suma, solo para demostrar que ganas mucho, por lo que decidió optar por algo acorde a sus gustos: un Mazda 323.

“Liendritas, ayer estuve a punto de comprarme una camioneta Mercedes de 500 millones, pero hoy me levanté con una decisión diferente y es que no me voy a comprar una Mercedes, no me voy a comprar un BMW, ni mucho menos un Ferrai, no señor. Cuando yo empecé a coger dinero en mi vida, mis amigos me dijeron: cómprese un Pitbull, cómprese un Rottweiler, cómprese un Bull Terrier. Yo les dije NO, me fui pa’ una finca y cogí un perro totalmente gratis, le cambié la vida, y mírenlo, es hermoso. No es la marca, no es la raza, es el amor que tú le pongas. Así que quiero repetir la historia de Scooby, con un Mazda 323. Sé que estás ahí, Mazda 323, parqueado y sin aceite y con llantas desgastadas y te encontraré, te cambiaré la vida, te parquearé en El Poblado y estarás en los mejores sitios de Medellín. Así que acompáñeme ustedes con esta historia que se llama La Liendra y su Mazda 323, ¡A por él!”.