La Liendra confiesa que Daiky Gamboa le estrelló su camioneta y que le perdió la confianza

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, contó en sus redes sociales varias historias alrededor de la venta de su camioneta Porsche, entre eso, la manera en que se enteró que su amigo, Daiky Gamboa, se la estrelló.

Resulta que, según el influencer, él estaba interesado en vender su camioneta y ya estaba a punto de cerrar el negocio con un hombre cuando, en el peritaje, le encontraron que el carro se había estrellado y que estaba mal reparado.

Como él estaba seguro de que él jamás lo había estrellado y que sólo se lo había prestado a Daiky, él mismo le preguntó a su amigo qué había pasado. Sin embargo, Gamboa le negó rotundamente que él haya sido.

“Cuando, de repente, yo le digo a Daniela… ‘Daniela, ¿Usted está segura de que no sabe quién me dañó el carro?’ yo la vi rara. Y ella se me acercó y me dijo ‘bebé, Daiky me llamó y me acepté que fue él’ y yo ‘se lo dije, se lo dije, se lo dije, yo sabía que fue él, yo sabía’” contó en su video el influenciador.